Salvini estende l’allarme al bitume | Aumentato del 70% cantieri fermi

Il ministro ha annunciato un aumento del 70% dei prezzi del bitume, definendolo un problema che sta bloccando i cantieri stradali. Ha spiegato che con questi costi le imprese non riescono a completare i lavori di asfaltatura e ha aggiunto che per affrontare la situazione sarà necessario confrontarsi con i rappresentanti dell’Unione Europea. La situazione ha portato alla sospensione di numerosi progetti di manutenzione stradale.

Si allarga la mappa dei settori sui quali sta impattando la crisi energetica causata dalla guerra in Iran. Anche le grandi opere, le infrastrutture e l’edilizia rischiano di essere travolte dall’aumento dei prezzi dei materiali legati al petrolio o in transito dallo Stretto di Hormuz. Il bitume è aumentato del 70%. «Questo vuol dire che le aziende non possono asfaltare le strade», è l’allarme lanciato dal ministro per i Trasporti, il vicepremier Matteo Salvini, che domanda in modo provocatorio: «Quindi cosa si fa? Non asfaltiamo più le strade a Firenze in Italia perché a Bruxelles hanno deciso che non le dobbiamo più asfaltare? Ce ne freghiamo e lo facciamo lo stesso, però significa litigare».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Salvini estende l’allarme al bitume: «Aumentato del 70%, cantieri fermi» Salvini ieri al casello contro i pedaggi. Oggi da ministro li aumenta Notizie correlate Liguria: il bitume sale del 50%, i cantieri a rischio bloccoLa filiera costruttiva della Liguria si trova ad affrontare una pressione economica diretta derivante dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Tir fermi 5 giorni per il caro gasolio. Scatta l’allarme su cantieri e scaffaliL’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio.