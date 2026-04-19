Gli autotreni sono rimasti fermi per cinque giorni a causa dell'aumento del costo del gasolio, causando disagi sulla rete di trasporto. La protesta, promossa dai trasportatori, è durata fino al 24 dicembre. Nel frattempo, le attività di consegna e movimentazione merci nei cantieri e negli scaffali sono state influenzate. Federalberghi ha comunicato che, per il momento, non si sono verificati aumenti nelle disdette relative al periodo del Primo maggio.

L’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio. Si aggrava la crisi energetica. Mentre l’Iran apre e chiude a intermittenza lo stretto di Hormuz ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rassicura che con Teheran «va bene e presto si arriverà all’accordo», in Italia lo choc dei rifornimenti sta mettendo a dura prova diversi settori. L’autotrasporto, che conta 100.000 imprese per 500.000 lavoratori, si ferma per 5 giorni a partire dalle 24 di oggi fino al 24 aprile. Una protesta che coinvolgerà tutta la penisola. Il segretario dell’associazione Trasportounito, Maurizio Longo, afferma che l’aumento del costo del carburante ha creato una «crisi senza precedenti» e che molte aziende sono soffocate dai debiti e rischiano di fallire.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tir fermi 5 giorni per il caro gasolio. Scatta l’allarme su cantieri e scaffali

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