Un incontro tra rappresentanti politici e industriali ha portato all’approvazione di un piano per lo sviluppo di un aeroporto, previsto entro l’estate. Nel corso della discussione sono stati confermati anche interventi di aiuto per il caro benzina. La questione dell’aeroporto, che rappresenta un segno di progresso e di divisione, rimane al centro delle attenzioni. La decisione arriva dopo settimane di confronti e negoziati.

L’aeroporto sullo sfondo, come simbolo di uno sviluppo che divide e al tempo stesso promette. È da lì che parte, non a caso, il ragionamento del vicepremier Matteo Salvini arrivato ieri a Prato, ospite nella sede di Confindustria Toscana Nord per il convegno ’ Infrastrutture, logistica e trasporti: nodi del Paese, nodi dell’industria’. Un appuntamento tecnico nei contenuti, ma inevitabilmente politico nei riflessi, a un mese dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. È il primo big nazionale a mettere piede in città in questa fase pre-elettorale. Accanto a lui Claudio Stanasel, a marcare il filo diretto tra governo e centrodestra locale, e il commissario toscano della Lega Andrea Crippa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini dagli industriali. Arriva il sì all’aeroporto. Entro l’estate il piano. Aiuti per il caro benzina

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