Sava | Stazione AV a Rigutino | quale impatto sul PIL del territorio?

La possibilità di costruire una stazione dell’Alta Velocità a Rigutino, nel cuore del progetto Medioetruria, solleva molte domande. Non si tratta solo di migliorare i collegamenti, ma di capire anche come questa opera potrebbe cambiare il territorio e l’economia locale. Nei prossimi mesi, gli esperti e le istituzioni dovranno fare i conti con i pro e i contro di questa scelta.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – La possibile realizzazione di una stazione dell’Alta Velocità a Rigutino, nel cuore del progetto Medioetruria, non è soltanto una questione di trasporti. È, prima di tutto, una scelta economica e strategica, capace di incidere in modo strutturale sul PIL dell’area aretina e delle zone limitrofe, è quanto sostiene i l comitato Sava, che spiega. Un’infrastruttura che cambia l’accessibilità L’Alta Velocità riduce drasticamente i tempi di percorrenza verso i principali poli economici nazionali (Milano, Roma, Bologna, Napoli). Per un territorio come quello di Arezzo, oggi ai margini delle grandi direttrici AV, questo significa: maggiore attrattività per imprese e investitori ampliamento del mercato del lavoro (pendolarismo qualificato) incremento dei flussi turistici di breve e medio periodo L’accessibilità è uno dei fattori più correlati alla crescita del PIL locale s econdo la letteratura economica sui trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

