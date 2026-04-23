Salvatore Maresca è stato ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato dell’infortunio subito, affermando che potrà riprendere ad allenarsi solo con gli anelli. Ha anche dichiarato di lavorare con impegno nella speranza di ottenere un esito positivo.

Salvatore Maresca è stato l’ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ginnasta nativo di Castellammare di Stabia, reduce da un lunghissimo stop per colpa di un pesante infortunio al ginocchio, sta provando a rimettersi in carreggiata dopo tanti mesi ai box. “Sono stato fermo un anno e otto mesi – spiega il classe 1993 – per cui il rientro in gara non è stato facile. Avevo tanta adrenalina come se fossi alle prime esperienze. Risentire queste sensazioni è stato speciale, fortunatamente tutto è andato bene dato che sono in preparazione della tappa della World Cup di Baku della prossima settimana. Subito dopo un’altra tappa di Serie A a Biella.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salvatore Maresca: “Dopo l’infortunio potrò fare solo gli anelli. Lavoro a testa bassa per un lieto fine”

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