World Cup ginnastica artistica Maresca in finale agli anelli a Baku | ritorno internazionale dopo l’infortunio

Durante la prima giornata di qualifiche a Baku, nella tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il ginnasta campano Salvatore Maresca ha conquistato un posto in finale nella specialità degli anelli. Questo risultato segna il suo ritorno internazionale dopo aver superato un infortunio. La competizione si svolge nella capitale azera, con atleti provenienti da diversi paesi che si sfidano per l'accesso alla fase finale.

Nella prima giornata di qualifiche della tappa di Coppa del Mondo a Baku il campano Salvatore Maresca centra la finale agli anelli. Eliminati De Rosa e Targhetta alle parallele pari, fuori dalla finale anche Barzasi e Iorfino alle parallele asimmetriche. Sabato 7 e domenica 8 marzo le finali in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV. Si è conclusa la prima giornata di qualifiche della seconda tappa stagionale della World Cup di ginnastica artistica a Baku, in Azerbaijan. In pedana oggi, giovedì 5 marzo, gli specialisti di corpo libero, parallele pari e anelli per la GAM, mentre per la GAF spazio alle volteggio e parallele asimmetriche. La notizia più significativa per l’Italia arriva da Salvatore Maresca, che torna sulla scena internazionale dopo un lungo stop e riesce subito a centrare la finale agli anelli. 🔗 Leggi su Sportface.it

World Cup di ginnastica artistica a Baku: 7 azzurri in pedana, finali LIVE su Volare TV sabato e domenicaDal 5 all’8 marzo alla Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan la seconda tappa stagionale del circuito internazionale.

Ginnastica artistica, Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del MondoSalvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo...

