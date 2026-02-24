Ginnastica artistica Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

Salvatore Maresca si reintegra nella squadra di ginnastica artistica dopo aver subito una rottura del tendine rotuleo durante un allenamento primaverile, che ha impedito la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta ha seguito un intenso percorso di recupero e si prepara a scendere nuovamente in pedana, dimostrando determinazione. La sua presenza tra i convocati per la Coppa del Mondo rappresenta un passo importante nel suo ritorno alle competizioni.

Salvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. A due anni di distanza dal problema fisico che ha frenato la carriera, il campano tornerà in scena in campo internazionale: appuntamento con la seconda tappa della Coppa del Mondo, che andrà in scena a Baku (Azerbaijan) nel weekend del 5-8 marzo. Il 32enne si cimenterà agli anelli nel massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità, nel 2024 fu terzo nell’ultima tappa disputata a Il Cairo e poi arrivò lo stop forzato, quando era in piena lotta per meritarsi la convocazione ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

