Salute in azienda | 185 imprese premiate tra Milano e Lodi

Nel 2025, ATS Città Metropolitana di Milano ha premiato 185 aziende situate tra Milano e Lodi. Questo riconoscimento riguarda le imprese che hanno adottato il protocollo Whp, che amplia le misure di prevenzione sanitaria. Le aziende coinvolte operano in 432 sedi, tra uffici e stabilimenti produttivi. La premiazione si inserisce in un'iniziativa volta a migliorare le condizioni di salute nel mondo del lavoro.

? Cosa sapere ATS Città Metropolitana di Milano premia 185 aziende tra Milano e Lodi nel 2025.. Il protocollo Whp estende la prevenzione sanitaria a 432 sedi operative tra uffici e fabbriche.. A Milano e nella provincia di Lodi, ATS Città Metropolitana di Milano ha consegnato i riconoscimenti a 185 aziende che nel corso del 2025 hanno messo in campo programmi per la tutela della salute dei propri lavoratori, coinvolgendo complessivamente 432 sedi operative. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’auditorium San Fedele, segnando un passo importante per il protocollo denominato workplace health promotion (Whp), un sistema pensato per trasformare le fabbriche e gli uffici in spazi che favoriscano stili di vita più equilibrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Si parla di: Prevenzione, Ats Milano premia 185 aziende che promuovono la salute: il luogo di lavoro, un'opportunità di benessere.

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