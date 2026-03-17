Profitti in calo investimenti rinviati | la guerra ha conseguenze sul 75% delle imprese terziarie di Milano Monza e Lodi

Il conflitto in Medio Oriente sta avendo un impatto diretto su tre imprese su quattro nelle aree di Milano, Monza e Lodi, secondo i dati recenti. La maggior parte delle aziende del settore terziario ha registrato un calo dei profitti e ha deciso di posticipare nuovi investimenti. La situazione si riflette su un’economia locale in difficoltà, con effetti visibili sul tessuto imprenditoriale.

Milano, 17 marzo 2026 – Tre imprese su quattro stanno subendo le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. A dirlo è l'indagine di Confcommercio MiLoMb, con le risposte di oltre 500 imprese del terziario di Milano, Monza Brianza, Lodi. Turismo in calo, consegne in ritardo, aumento dei costi operativi. Il 75 per cento subisce effetti negativi: nel turismo con il calo dei flussi, nell'import di beni o materie prime, nei servizi, nell'export. Il 93 per cento delle imprese ritiene che la guerra in corso avrà un'influenza sull'attività nei prossimi 12 mesi. Per il 2026 il 49 per cento prevede una diminuzione di fatturato tra il 5 e il 15 per cento e il 35 per cento una contrazione superiore al 15 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Profitti in calo, investimenti rinviati: la guerra ha conseguenze sul 75% delle imprese terziarie di Milano, Monza e Lodi Articoli correlati Leggi anche: Imprese e lavoro, più ombre che luci nel 2026: in calo imprese e investimenti, regge solo il turismo "Dazi e instabilità bloccano gli investimenti e la crescita delle imprese"INSTABILITA’ INTERNAZIONALE che mina le esportazioni, infrastrutture inadeguate, più attenzione da parte delle istituzioni pubbliche al mondo... Una selezione di notizie su Profitti in calo investimenti rinviati... Temi più discussi: Profitti in calo anche nel 2025 per Interroll; Acea, record 2025: profitti su del 45%. Cedola a 1,2 euro; Dove investire oggi: miglior investimento attuale | Marzo; Acea fa il pieno di profitti e stacca un dividendo extra. Palermo: I risultati sono ai massimi storici. Profitti in calo, investimenti rinviati: la guerra ha conseguenze sul 75% delle imprese terziarie di Milano, Monza e LodiA dirlo è l'indagine di Confcommercio MiLoMb, con le risposte di oltre 500 imprese. Pesano l’aumento del costo dell’energia, i ritardi nelle consegne, il calo dei flussi turistici ... ilgiorno.it Porsche ridisegna il futuro: spending review e nuovi modelli per sostenere i profitti(Teleborsa) - Porsche avvia una fase per contrastare il calo delle vendite e l’aumento delle pressioni competitive. Il nuovo amministratore delegato, Michael Leiters ha annunciato un piano di riduzion ... finanza.repubblica.it Se ne parlerà all’Eu Tax Symposium del 17 marzo. L’imposta colpirebbe i profitti ingiustificati legati alla guerra in Iran. Tra le altre proposte la web tax, quella sugli ultraricchi e un piano fiscale per le startup - facebook.com facebook ++Crisi energia, Matteo #Salvini: "Abbiamo tassato le banche, possiamo anche tassare sugli extra profitti le compagnie petrolifere. Se c'è qualcuno che sta speculando, da ministro dei Trasporti, non sono disponibile a tollerarlo". Così il vicepremier parlando co x.com