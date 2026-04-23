Dal 22 al 29 aprile, presso l'Ospedale Grassi di Ostia, si svolgeranno visite e screening gratuiti dedicati alla salute femminile, organizzati dall'ASL Roma 3. L'iniziativa fa parte del progetto Bollino Rosa, volto a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie legate alla salute delle donne. La campagna mira a offrire un servizio accessibile a tutte le donne interessate.

? Cosa sapere ASL Roma 3 offre visite e screening gratuiti ad Ostia dal 22 al 29 aprile.. L'iniziativa presso l'Ospedale Grassi promuove la prevenzione attraverso il network Bollino Rosa.. Dal 22 al 29 aprile, l’Ospedale Grassi di Ostia e il Consultorio della Casa della Salute ospiteranno una serie di servizi clinici e diagnostici gratuiti nell’ambito dell’Open Week sulla Salute della Donna, un’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Onda ETS. L’impegno della ASL Roma 3 si inserisce in un quadro di coordinamento territoriale più ampio, attivando le risorse del reparto di Ostetricia e Ginecologia insieme al Dipartimento delle Cure Primarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute della donna a Ostia: visite e screening gratuiti ad aprile

Notizie correlate

Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della SofferenzaSaranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali,...

Salute della donna, dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl TseUna settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 24 APRILE; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna.

Salute della donna, i consigli per ogni etàNon esiste un'unica ricetta per la salute femminile perché il corpo delle donne cambia profondamente nel corso della vita e con esso cambiano ... dica33.it

Giornata Nazionale Salute della Donna: al Policlinico San Donato nasce il Centro Essentia DonnaUn nuovo modello per la salute femminile arriva a Milano: al Policlinico San Donato nasce il Centro Essentia Donna, con un approccio multispecialistico e personalizzato. Nell’intervista, perché il ris ... iodonna.it

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna ricordiamo l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il Servizio Sanitario Nazionale offre gratuitamente test fondamentali per individuare tempestivamente alcuni tumori, contrastar facebook

(H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 23 APRILE . Leggi qui la notizia tinyurl.com/3k983he5 x.com