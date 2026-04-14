Salute della donna dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl Tse

Dal 22 al 29 aprile, gli ospedali della Asl Tse offrono visite ed esami gratuiti dedicati alla salute femminile. Questa iniziativa si svolge in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna e coinvolge l’ospedale San Donato di Arezzo e il Santa Maria alla Gruccia del Valdarno. Durante questa settimana, vengono messi a disposizione servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi per le donne che desiderano approfondire il proprio stato di salute.