Salute della donna dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl Tse
Dal 22 al 29 aprile, gli ospedali della Asl Tse offrono visite ed esami gratuiti dedicati alla salute femminile. Questa iniziativa si svolge in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna e coinvolge l’ospedale San Donato di Arezzo e il Santa Maria alla Gruccia del Valdarno. Durante questa settimana, vengono messi a disposizione servizi clinico-diagnostici e informativi senza costi per le donne che desiderano approfondire il proprio stato di salute.
Una settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11esima Giornata nazionale della salute della donna, l’ospedale San Donato di Arezzo, il Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, aderiscono all’(H) Open.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della SofferenzaSaranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali,...
Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la...
LA SALUTE DELLA PRINCIPESSA! Secondo alcune fonti la principessa Michael di Kent avrebbe avuto un ictus che avrebbero aggravato le sue già precarie condizioni di salute. Sua Altezza Reale la principessa Marie di Kent non appare in pubblico da parec - facebook.com facebook
Open Week Onda dedicata alla salute della donna unina.it/it/w/open-week… x.com