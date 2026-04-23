A Roma, Silvia Chiassai Martini ha presentato una proposta di legge dedicata alla tutela della salute dei minori, con l’obiettivo di garantire cure pediatriche a livello nazionale. La proposta riguarda l’implementazione di servizi sanitari specifici per i bambini e la definizione di norme per il miglioramento delle prestazioni sanitarie dedicate ai minori. La legge mira a rafforzare le misure di tutela e prevenzione nel settore pediatrico.

?? Cosa sapere Silvia Chiassai Martini presenta a Roma proposta di legge per la tutela pediatrica nazionale. Obiettivo raccogliere 50.000 firme online tra maggio e ottobre per l'iniziativa in Parlamento. A Roma, presso la Corte di Cassazione, Silvia Chiassai Martini ha presentato oggi un progetto di legge volto a tutelare la salute dei minori e il diritto delle famiglie all'accesso alle cure mediche in tutta Italia. La sindaca di Montevarchi, agendo a titolo personale, si è unita a un gruppo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute dei minori: nuova legge per cure pediatriche garantite

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