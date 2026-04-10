Centinaia di genitori di bambini con problemi cardiaci scrivono al governatore della regione campana segnalando interruzioni nei percorsi terapeutici presso il Monaldi di Napoli. Nella lettera si evidenzia una mancanza di medici disponibili durante il fine settimana e si segnalano informazioni contrastanti fornite dal personale sanitario. La comunicazione vuole attirare l’attenzione sulla situazione delle cure per i piccoli pazienti in quella struttura.

Sono 835 genitori di bambini affetti da patologie cardiache, tutti attualmente in cura al Monaldi di Napoli, ad aver inviato una lettera al governatore della Campania Roberto Fico. Un atto formale, seguito dagli avvocati Sergio Pisani e Pellegrino Comitale, che potrebbe presto superare quota mille firmatari: i legali fanno sapere che le adesioni sono in costante aumento e il traguardo potrebbe essere raggiunto già entro oggi. Nella lettera le famiglie tracciano un quadro preoccupante: "Da anni il Monaldi rappresentava un centro di eccellenza riconosciuto, un presidio fondamentale per la tutela della salute dei nostri figli. Oggi, invece,... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Monaldi, 835 genitori scrivono a Fico: “Le cure dei nostri figli cardiopatici non sono garantite”

835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi: “Ci sentiamo abbandonati”Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico sulla presunta continuità delle cure presso l’Ospedale Monaldi di Napoli...

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Napoli, 835 genitori di piccoli pazienti cardiaci del Monaldi scrivono a Fico: «Ci sentiamo abbandonati»A Napoli 835 genitori di bambini affetti da patologie cardiache attualmente in cura al Monaldi scrivono al governatore della Campania ... msn.com

I genitori dei bambini cardiopatici: Al Monaldi manca continuità assistenzialeSi rivolgono direttamente a Roberto Fico i genitori dei bambini cardiopatici, madri e padri in ansia per la sorte dei propri figli in cura, in alcuni casi da anni, presso l'ospedale Monaldi di Napoli. rainews.it