Salute 4.0 per rimuovere la cataratta arriva il primo superlaser integrato con IA

È stato presentato un nuovo superlaser dotato di intelligenza artificiale, progettato per trattare la cataratta con maggiore precisione. Questo dispositivo permette di creare una mappa dettagliata dell’occhio, consentendo interventi personalizzati e più accurati rispetto ai metodi tradizionali. La tecnologia si rivolge principalmente agli anziani, per migliorare le procedure chirurgiche e ridurre i rischi associati. La novità rappresenta un passo avanti nel settore della salute visiva.

Realizzare una mappa ‘geografica’ dell’occhio per tagli su misura con precisione senza precedenti negli interventi per il trattamento della cataratta, patologia oculistica che colpisce soprattutto gli anziani. È ciò che è possibile grazie al primo laser robot per la cataratta integrato con intelligenza artificiale, con cui l’Irccs di Negrar (Verona) apre una nuova era nella chirurgia oculistica e segna un nuovo primato nazionale. Con l’adozione di ‘Ally’ (Adaptive Cataract Treatment System), l’istituto veronese è infatti il primo in Italia ad introdurre una tecnologia di ultima generazione, attualmente con meno di 200 installazioni nel mondo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cataratta, arriva il ‘super laser’ con IA che guida il chirurgo: debutto italiano all’Ircss Negrar(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale diventa la guida 'smart' del femtolaser, laser robotico per la chirurgia della cataratta. Operazioni alla cataratta a Negrar, arriva il primo laser robot con Ai in ItaliaIl Sacro Cuore Don Calabria di Negrar segna un primato nazionale con l’arrivo del primo laser robot per la cataratta integrato con intelligenza...