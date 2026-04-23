Cataratta arriva il ‘super laser’ con IA che guida il chirurgo | debutto italiano all’Ircss Negrar
In Italia debutta all'Ircss Negrar un nuovo sistema per la chirurgia della cataratta che integra un femtolaser con intelligenza artificiale. Questo dispositivo, definito come un 'super laser' con guida automatizzata, utilizza tecnologie avanzate per assistere i chirurghi durante l'intervento. La novità riguarda principalmente l'uso di sistemi intelligenti che migliorano la precisione e la sicurezza delle operazioni oculari.
(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale diventa la guida 'smart' del femtolaser, laser robotico per la chirurgia della cataratta. Grazie a sofisticati algoritmi che elaborano migliaia di scansioni oculari e mappano le strutture anatomiche dell'occhio in tempo reale, il 'super laser' integrato con l'Ia potenzia la precisione micrometrica dell'intervento e lo adatta alle caratteristiche specifiche dell'occhio di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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