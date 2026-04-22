Operazioni alla cataratta a Negrar arriva il primo laser robot con Ai in Italia

In un ospedale di Negrar è stato installato il primo laser robot per la cataratta con intelligenza artificiale in Italia. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella chirurgia oculistica, consentendo interventi più precisi e automatizzati. L’installazione è avvenuta di recente e segna un traguardo importante nel settore sanitario nazionale. L’ospedale Sacro Cuore Don Calabria si distingue così come punto di riferimento per l’innovazione medica nel paese.