Operazioni alla cataratta a Negrar arriva il primo laser robot con Ai in Italia
In un ospedale di Negrar è stato installato il primo laser robot per la cataratta con intelligenza artificiale in Italia. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti nella chirurgia oculistica, consentendo interventi più precisi e automatizzati. L’installazione è avvenuta di recente e segna un traguardo importante nel settore sanitario nazionale. L’ospedale Sacro Cuore Don Calabria si distingue così come punto di riferimento per l’innovazione medica nel paese.
Il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar segna un primato nazionale con l’arrivo del primo laser robot per la cataratta integrato con intelligenza artificiale, inaugurando una nuova era nella chirurgia oculistica. La struttura veronese è la prima in Italia a dotarsi di una tecnologia capace di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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