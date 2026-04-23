Salute 4.0 in Italia debutta RevivR | l’App che insegna il massaggio cardiaco

Da ildenaro.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia è arrivata “RevivR”, un’app gratuita che permette di imparare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare in soli 15 minuti. La piattaforma digitale utilizza lo smartphone come strumento di formazione, offrendo indicazioni pratiche su come eseguire correttamente il massaggio cardiaco. L’obiettivo è aumentare le competenze di primo intervento tra la popolazione, facilitando l’accesso a corsi di emergenza semplici e immediati.

Una  piattaforma digitale gratuita  che in appena 15 minuti  insegna a eseguire la rianimazione cardiopolmonare Cpr, trasformando uno smartphone in uno strumento salvavita. Si chiama  RevivR  ed è stata sviluppata dalla  British Heart Foundation. Il sistema è stato presentato ieri anche in Italia, portando al centro del dibattito il tema della formazione diffusa sulle manovre di emergenza. Ogni anno migliaia di persone sono colpite da  arresto cardiaco improvviso, spesso lontano da strutture sanitarie. In questi casi intervenire nei primi minuti è decisivo: l’avvio immediato della Cpr può raddoppiare o triplicare le probabilità di sopravvivenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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