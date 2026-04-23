Salute 4.0 in Italia debutta RevivR | l’App che insegna il massaggio cardiaco

In Italia è arrivata “RevivR”, un’app gratuita che permette di imparare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare in soli 15 minuti. La piattaforma digitale utilizza lo smartphone come strumento di formazione, offrendo indicazioni pratiche su come eseguire correttamente il massaggio cardiaco. L’obiettivo è aumentare le competenze di primo intervento tra la popolazione, facilitando l’accesso a corsi di emergenza semplici e immediati.

Una piattaforma digitale gratuita che in appena 15 minuti insegna a eseguire la rianimazione cardiopolmonare Cpr, trasformando uno smartphone in uno strumento salvavita. Si chiama RevivR ed è stata sviluppata dalla British Heart Foundation. Il sistema è stato presentato ieri anche in Italia, portando al centro del dibattito il tema della formazione diffusa sulle manovre di emergenza. Ogni anno migliaia di persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso, spesso lontano da strutture sanitarie. In questi casi intervenire nei primi minuti è decisivo: l’avvio immediato della Cpr può raddoppiare o triplicare le probabilità di sopravvivenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Alunno in arresto cardiaco a scuola, le maestre lo salvano con massaggio cardiaco e defibrillatoreUn alunno di una scuola primaria, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore mentre rientrava in classe dopo il pranzo in mensa.

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Può prevenire migliaia di infarti e ictus, senza cambiare le abitudini alimentari. Lo dimostrano due nuovi studi europei. Piccole modifiche invisibili ai consumatori, ma con un grande impatto sulla salute pubblica: https://fanpa.ge/9DZ1q - facebook.com facebook

Il parto non dovrebbe mettere a rischio la salute. Eppure, in molte aree dell’Africa, senza strutture e assistenza adeguata le madri rischiano la vita. Da quasi 70 anni @amrefit lavora accanto alle comunità per cambiare questa realtà. Formazione, prevenzione, x.com