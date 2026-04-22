Arriva in Italia RevivR l’app che insegna il massaggio cardiaco in 15 minuti

In Italia arriva RevivR, un’app gratuita che permette di imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare in soli 15 minuti. La piattaforma digitale si può usare tramite uno smartphone e fornisce istruzioni passo dopo passo per eseguire correttamente la CPR. La diffusione di questa applicazione mira a facilitare l’apprendimento di tecniche di primo soccorso in modo rapido e accessibile a tutti.

(Adnkronos) – Una piattaforma digitale gratuita che in appena 15 minuti insegna a eseguire la rianimazione cardiopolmonare Cpr, trasformando uno smartphone in uno strumento salvavita. Si chiama RevivR ed è stata sviluppata dalla British Heart Foundation. Il sistema è stato presentato oggi anche in Italia, portando al centro del dibattito il tema della formazione diffusa sulle manovre di emergenza. Ogni anno migliaia di persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso, spesso lontano da strutture sanitarie. In questi casi intervenire nei primi minuti è decisivo: l’avvio immediato della Cpr può raddoppiare o triplicare le probabilità di sopravvivenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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