Salute 30% malattie croniche da squilibri prevenibili degli ormoni

Studi recenti mostrano che circa il 30% delle malattie croniche sono legate a squilibri ormonali prevenibili. Tra queste ci sono condizioni come diabete, infertilità, osteoporosi, disturbi della tiroide e alcuni tumori neuroendocrini. Questi problemi di salute sono spesso collegati a alterazioni ormonali che si potrebbero evitare con interventi mirati e uno stile di vita più attento.

(Adnkronos) – Da diabete a infertilità, osteoporosi e malattie tiroidee, fino a tumori neuroendocrini. Nonostante il 30% delle malattie croniche e 1 tumore su 4 dipendano da squilibri ormonali, gli ormoni restano un grande sconosciuto per la maggior parte degli italiani, che li sottovalutano e non sanno come mantenerli in salute né prevenirne le alterazioni. Per diffondere informazioni sull’impatto degli ormoni sulla vita quotidiana, in occasione del World Hormone Day 2026, gli esperti della Società italiana di endocrinologia (Sie) promuovono eventi di sensibilizzazione, educazione e prevenzione in tutta Italia e raccomandano di seguire 10 regole molto semplici per migliorare la salute ormonale e intercettare precocemente i segnali d’allarme degli squilibri ormonali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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