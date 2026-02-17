Sonno e salute | oscurità e silenzio per combattere stress e malattie croniche Un nuovo approccio al riposo

Una nuova ricerca dimostra che l’oscurità totale e il silenzio assoluto migliorano significativamente la qualità del sonno, riducendo stress e rischi di malattie croniche. Gli esperti sottolineano come ambienti oscuri e silenziosi possano aiutare il corpo a rilassarsi più facilmente, favorendo un riposo più profondo. In alcune case, l’installazione di tende oscuranti e pannelli acustici ha già portato a notti più serene.