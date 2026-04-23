A 45 anni, Simon Ammann si prepara a disputare la sua trentesima stagione nel salto con gli sci, confermando la sua presenza nel mondo dello sport nonostante l’età avanzata. La sua carriera vanta numerosi successi e record, rendendolo uno degli atleti più longevi e riconoscibili di sempre nel settore. Con questa nuova avventura, Ammann si appresta a entrare nella storia del salto con gli sci europeo, diventando un punto di riferimento anche oltre i confini nazionali.

Simon Ammann è una figura leggendaria nel panorama del salto con gli sci, essendo l’unico uomo capace di vincere 4 ori olimpici individuali (ha fatto doppietta sia a Salt Lake City 2002 che a Vancouver 2010), nonché il solo saltatore riuscito a imporsi in 7 gare consecutive nell’intera storia della disciplina (il filotto, tuttora ineguagliato, venne realizzato tra febbraio e marzo 2010). Nato nel 1981 ed escluso dai convocati svizzeri per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, soprattutto a causa della riduzione dei contingenti di ogni Paese, era considerato prossimo al passo d’addio. Cionondimeno, non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte sua.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Simon Ammann a 45 anni non molla. Pronto per la trentesima stagione da atleta! Diventerà il Kasai d’Europa?

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