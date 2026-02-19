Loomis rischia un grave incidente durante il salto con gli sci | colpito da un soffiatore di foglie

Loomis ha rischiato un incidente serio durante una gara di sci quando è stato colpito da un soffiatore di foglie. Gli addetti usavano l’attrezzo per pulire la pista, ma un getto forte gli ha colpito il volto mentre attraversava la discesa. Loomis ha commentato che, se fosse stato colpito in faccia, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. La scena si è svolta a pochi metri da altri atleti, che si sono subito preoccupati. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

Per tenere la pista pulita gli addetti hanno utilizzato soffiatori di foglie, ma uno di questi ha colpito Loomis durante il salto: "Se mi avesse colpito in faccia sarebbe stata tutta un'altra storia".