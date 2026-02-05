Salto con gli sci tutto pronto per Milano-Cortina 2026 | prime sessioni femminili e Prevc pronta

Da oggi il salto con gli sci femminile entra nel vivo a Milano-Cortina 2026. Le prime sessioni sono state ufficialmente lanciate, segnando l’inizio di una nuova avventura olimpica per le atlete di questo sport. Intanto, Prevc si prepara a sfidarsi sul trampolino, mentre gli atleti si allenano e si fanno trovare pronti per le prossime tappe. La competizione si fa sempre più vicina.

Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 prende ufficialmente il via anche l’attività del salto con gli sci femminile. La prima sessione di allenamenti si è svolta nella località di Predazzo, sede delle gare olimpiche di questa disciplina. Questo momento segna ufficialmente l’inizio dell’avventura olimpica per le atlete che si preparano a contendersi le medaglie dal trampolino piccolo. Tra di loro, una figura spicca per forma e consistenza: Nika Prevc, la slovena leader della Coppa del Mondo, che ha mostrato subito segnali di ottima preparazione. La sessione di allenamenti odierna ha visto impegnate circa 50 saltatrici, divise su tre serie di salti che si sono protratti per oltre due ore.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Predazzo sono iniziati gli allenamenti femminili di salto con gli sci in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella gara-1 a Klingenthal, Nozomi Maruyama si impone sul trampolino HS140, battendo Prevc e tornando alla vittoria dopo la tripletta iniziale della stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L'Italia del salto con gli sci a Milano Cortina 2026: i convocati e le convocate per i Giochi Olimpici Invernali; Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Insam e Sieff guide della spedizione azzurra; Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?; Salto con gli sci, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Salto con gli sci, al via gli allenamenti femminili alle Olimpiadi. Nika Prevc già in formaPrimo evento in assoluto per il salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta della prima serie di salti di allenamento a ... oasport.it

Salto con gli sci, lo scandalo del pene: tra aerodinamica, tute regolari e sospette iniezioni pre-garaNel mirino della FIS finisce un presunto escamotage pre-gara che aggirerebbe i controlli più severi. laprovinciadivarese.it

Domani, 6 febbraio, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro: 1.340 performer, ospiti internazionali come Mariah Carey e Andrea Bocelli, sorprese e spettacolo diffuso tra Milano e Cortina facebook

#MilanoCortina, allarme norovirus: rinviata Finlandia-Canada di hockey su ghiaccio femminile x.com