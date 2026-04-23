salonesatellite assegnati gli award 2026 ai designer under 35

Al SaloneSatellite, in corso al Salone del Mobile fino al 26 aprile, sono stati assegnati gli Award 2026 a cinque designer under 35. Questi riconoscimenti sono stati consegnati a progetti che si distinguono per un approccio giovane e contemporaneo al design. I lavori premiati riflettono una visione innovativa e una lettura attuale del settore, evidenziando nuove prospettive creative.

I cinque progetti vincitori della manifestazione internazionale premiati per la capacità di unire le tradizioni più antiche con l’innovazione per rispondere alle esigenze dell’abitare contemporaneo Cinque progetti con un pensiero, una visione e una lettura “giovane” e contemporanea del design premiati al SaloneSatellite in corso al Salone del Mobile fino al 26 aprile. La scommessa posta dal tema dell’ edizione numero 27 della manifestazione curata da Marva Griffin Wilshire fin dal 1998, che ha come tema “Maestria artigiana + Innovazione - Skilled Craftsmanship + Innovation” ha trovato risposta nei progetti dei designer under 35 candidati al SaloneSatellite Award 2026, tutti accomunati da una visione del design come terreno di incontro tra innovazione tecnologica e cultura materiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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