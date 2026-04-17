A Milano, nei padiglioni 5 e 7 di Fiera Milano Rho, si apre la ventisettesima edizione di SaloneSatellite, evento dedicato ai giovani designer. Quest’anno, la manifestazione presenta una selezione di circa 700 partecipanti che combinano artigianato tradizionale e intelligenza artificiale. La rassegna si concentra sulla relazione tra tecniche manuali e innovazioni digitali nel settore del design.

A Milano, i padiglioni 5 e 7 di Fiera Milano Rho si preparano ad accogliere la ventisettesima edizione del SaloneSatellite, un evento che quest’anno mette al centro il legame tra la maestria della produzione manuale e le spinte dell’innovazione tecnologica. La manifestazione, inserita nel più ampio contesto del Salone del Mobile.Milano 2026, vedrà la partecipazione di oltre 700 giovani designer sotto i 35 anni provenienti da 43 nazioni diverse, con il supporto di 23 istituzioni accademiche internazionali specializzate nel design. L’appuntamento è aperto a tutto il pubblico e l’ingresso non richiede pagamento, con un accesso facilitato tramite il Cargo 3 o direttamente dai padiglioni 5 e 7 si trova già all’interno della fiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SaloneSatellite: 700 giovani designer tra artigianato e IA

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