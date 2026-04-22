Federlegnoarredo al Salone mobile incontro tavolo delegati legno-arredo di Confindustria

Oggi, nel corso del Salone del Mobile di Milano, si è tenuto il primo incontro tra i delegati dell’industria del legno-arredo di Confindustria e rappresentanti di Federlegnoarredo. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure del settore e si è svolto in un clima di confronto diretto tra le parti. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative promosse per rafforzare i rapporti tra le imprese del comparto.

(Adnkronos) – Si è svolto oggi, nella cornice del Salone del Mobile.Milano, il primo incontro in presenza del tavolo delegati Legno-Arredo di Confindustria – promosso e coordinato da FederlegnoArredo – che ha preso il via qualche settimana fa con un incontro online che ha visto il coinvolgimento dei presidenti e dei referenti delle sezioni legno-arredo di 15 Confindustrie territoriali. "L’iniziativa rappresenta un passaggio concreto nel percorso avviato dalla Federazione per rafforzare il dialogo tra imprese, territori e sistema associativo, a conferma del ruolo centrale di FederlegnoArredo come punto di riferimento della filiera legno-arredo italiana" spiega il direttore generale, Carlo Piemonte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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