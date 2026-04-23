A Genova, il 65% delle persone senza dimora non ha un riparo stabile, ma l'attenzione pubblica sembra concentrarsi su eventi mondani e incontri con artisti piuttosto che sui problemi concreti. La figura che rappresenta la sinistra locale viene vista più come un volto noto per i selfie tra i giovani che come qualcuno impegnato a risolvere le questioni sociali della città. La distanza tra immagine e realtà sembra essere evidente.

Pochi mesi fa, per la prima volta in Italia, è stato realizzato un censimento nazionale delle persone senza fissa dimora in 14 grandi città. L’indagine, condotta dall’Istat insieme alla Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora, ha utilizzato il metodo «Point in Time»: una fotografia istantanea già diffusa in molti Paesi europei e negli Stati Uniti per misurare la povertà estrema. Squadre di volontari hanno percorso a piedi quartieri, sottopassaggi e stazioni, muniti di strumenti digitali e dell’esperienza di chi conosce da vicino la vita di strada. Il risultato è stato un dato preciso: 10.037 persone senza dimora. Di queste, 5.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salis, tanta immagine zero sostanza: tutti i guai che non risolve a Genova

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