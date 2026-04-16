Gaffe di Salvini su Silvia Salis sindaco Genova confuso con Ilaria | Non tutti hanno sua fortuna dopo i reati commessi - VIDEO

Durante un evento pubblico, il ministro ha commesso una gaffe riferendosi a Silvia Salis, sindaco di Genova, confondendola con Ilaria. Dopo aver realizzato l’errore, ha corretto la sua affermazione dicendo di aver pensato a Orban e di lavorare con il sindaco di Genova. Il video della scena ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione sul momento di confusione del ministro.

Il ministro ha poi riconosciuto l’errore e rettificato: “Ah scusa, ero rimasto a Orban. Con il sindaco di Genova ci lavoro”. E poi la battuta: “L'importanza di chiamarsi Salis” Gaffe di Matteo Salvini su Silvia Salis, sindaca di Genova, confusa con l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis: “È una r.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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