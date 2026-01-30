I Carabinieri dei NAS sono entrati in azione nel centro storico di Salerno e hanno chiuso alcuni locali. Durante l’ispezione, hanno trovato carne senza bollatura e un’attività di macellazione clandestina gestita da un extracomunitario, in condizioni igieniche pessime. Pareti sporche, infestanti e ambienti non sanificabili: tutto sotto gli occhi di più forze dell’ordine che hanno sequestrato le attrezzature e messo i locali sotto sequestro.

Tempo di lettura: 3 minuti I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, congiuntamente a personale della locale Compagnia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Polizia Municipale e dell’Asi di Salemo, hanno eseguito un decreto di ispezione dei luoghi, emesso dalla locale Procura della Repubblica, individuando, in un immobile ubicato nel centro storico di Salerno, un locale gestito da un cittadino di origine extracomunitaria risultato abusivamente adibito alla macellazione clandestina e in pessime condizioni igienico – sanitarie (sporco diffuso, pareti e soffitti privi di rivestimento e non sanificabili, presenza di infestanti, etc. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, blitz dei NAS: locali chiusi, carne senza bollatura e gravi carenze igieniche

Approfondimenti su Salerno Polizia

Nella giornata di oggi, i carabinieri e l'Asl 3 hanno effettuato controlli in cinque locali del centro storico di Genova, riscontrando carenze igieniche e irregolarità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salerno Polizia

Argomenti discussi: Salerno, blitz nel centro storico: chiusi locali, scoperto macello clandestino; Servizi estetici abusivi e carenze igienico-sanitarie: blitz dei Nas di Parma, sospeso salone di acconciature; Blitz dei NAS nel Cassinate: controlli su bar e tavole calde. Multe per quasi 3.000 euro; ? Clamorosa scoperta del Nas: una casa di riposo abusiva in centro a Brescia.

Salerno, blitz nel centro storico: chiusi locali, scoperto macello clandestinoSequestrati quintali di alimenti, sanzioni per oltre 40mila euro ... msn.com

Salerno, macellazione clandestina nel centro storico: sequestri e chiusure in serieControlli di Nas e Asl su decreto della Procura: stop a un locale usato per macellare abusivamente, sequestrati 6 quintali di carni senza bollatura e 1 tonnellata di alimenti deteriorati. Chiusi ad h ... cronachedellacampania.it

*Traffico illecito di rifiuti scoperto nel salernitano* Blitz dei Carabinieri tra Salerno, Napoli e Caserta Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #rifiuti #terra #traffico #illecito #Napoli #Salerno #scarti #scoperto #sistema - facebook.com facebook