A Salerno, presso la scuola Pirro, si terrà venerdì 24 aprile alle 11:00 la cerimonia di piantumazione dell’“Albero di Falcone” presso l’Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza”. La giornata vedrà la presenza del generale Parrulli e rappresentanti dell’istituto, in un evento che intende rafforzare il ricordo di Giovanni Falcone e promuovere valori di legalità tra gli studenti.

Un gesto simbolico per coltivare legalità e memoria nelle nuove generazioni. È in programma venerdì 24 aprile alle ore 11:00, presso la sede Pirro dell’Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno, la cerimonia di piantumazione dell’“Albero di Falcone”. L’iniziativa è promossa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri insieme all’Istituto scolastico e vedrà la partecipazione attiva degli studenti, protagonisti di un momento di alto valore civile ed educativo. Un simbolo di legalità. L’“Albero di Falcone” rappresenta un forte richiamo ai valori della legalità, della giustizia e del rispetto delle istituzioni, nel ricordo del magistrato Giovanni Falcone, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, alla scuola Pirro piantato l’“Albero di Falcone”: presente il Gen. Parrulli

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