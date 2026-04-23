Salerno alla scuola Pirro la piantumazione dell’Albero di Falcone

Venerdì 24 aprile alle 11 si terrà alla scuola Pirro dell'Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno una cerimonia per piantare un albero dedicato a Falcone. L’evento si svolgerà presso la sede dell’istituto e prevede la messa a dimora di un albero, con la partecipazione di studenti e insegnanti. La giornata rappresenta un momento di commemorazione e memoria per il magistrato ucciso in servizio.