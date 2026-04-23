Salerno alla scuola Pirro la piantumazione dell’Albero di Falcone
Venerdì 24 aprile alle 11 si terrà alla scuola Pirro dell'Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno una cerimonia per piantare un albero dedicato a Falcone. L’evento si svolgerà presso la sede dell’istituto e prevede la messa a dimora di un albero, con la partecipazione di studenti e insegnanti. La giornata rappresenta un momento di commemorazione e memoria per il magistrato ucciso in servizio.
È in programma venerdì 24 aprile prossimo alle ore 11 alla sede Pirro dell’Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno la cerimonia per la messa a dimora “dell’Albero di Falcone”.I partecipantiL’iniziativa, promossa dal Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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