Salerno alla scuola Pirro la piantumazione dell’Albero di Falcone

Da salernotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile alle 11 si terrà alla scuola Pirro dell'Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno una cerimonia per piantare un albero dedicato a Falcone. L’evento si svolgerà presso la sede dell’istituto e prevede la messa a dimora di un albero, con la partecipazione di studenti e insegnanti. La giornata rappresenta un momento di commemorazione e memoria per il magistrato ucciso in servizio.

È in programma venerdì 24 aprile prossimo alle ore 11 alla sede Pirro dell’Istituto Comprensivo Statale “Vicinanza” di Salerno la cerimonia per la messa a dimora “dell’Albero di Falcone”.I partecipantiL’iniziativa, promossa dal Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Salerno, alla scuola Pirro piantato l’“Albero di Falcone”: presente il Gen. Parrulli

Ariano Irpino (AV), Carabinieri e scuole insieme con “Colorando”: legalità e ambiente tra arte e memoria dell’Albero di Falcone”Ariano Irpino, Carabinieri e scuole insieme con il progetto “Colorando” per la cultura della legalità tra i più giovani In continuità con le attività...

Panoramica sull’argomento

albero di falcone salerno alla scuola pirroSalerno, Festa dell’Albero 2026: alla scuola Pirro la piantumazione dell’Albero di FalconeStampaUn momento di alto valore simbolico e civile per la città di Salerno. Venerdì 24 aprile alle ore 11:00, presso la sede Pirro dell’Istituto Comprensivo Vicinanza, si terrà la cerimonia per la m ... salernonotizie.it

albero di falcone salerno alla scuola pirroSalerno, alla scuola Pirro piantato l’Albero di Falcone: presente il Gen. ParrulliUn gesto simbolico per coltivare legalità e memoria nelle nuove generazioni. È in programma venerdì 24 aprile alle ore 11:00, presso la sede Pirro ... zon.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.