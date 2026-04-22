Sal Da Vinci ospite di Gianni Morandi a Roma | Eurovision un viaggio di amore per l'Italia

Ieri sera, durante il concerto di Gianni Morandi al Palasport di Roma, è stato ospite a sorpresa Sal Da Vinci. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione dei presenti, senza annunci precedenti. La serata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di pubblico e artisti che si sono alternati sul palco. Nessun altro dettaglio sulla durata o sulle modalità dell’intervento è stato reso noto.

(askanews) – Sal Da Vinci è stato l’ospite a sorpresa al concerto di Gianni Morandi Palazzo dello Sport a Roma di ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’Eurovision Song Contest, tra una prova e l’altra a Vienna è riuscito a tornare a Roma per condividere il palco con Gianni Morandi sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì. Copyright 2023 © Tutti i diritti riservati. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 R.E.A. di Milano 1524326 Capitale sociale € 270.000.000,00 .🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sal Da Vinci ospite di Gianni Morandi a Roma: «Eurovision un viaggio di amore per l’Italia» Sanremo 2026 - Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare Notizie correlate Il duetto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci a RomaEmozioni e applausi tra i fan in visibilio al concerto romano dell'eterno ragazzo. Gianni Morandi duetta con Sal Da Vinci e conquista Roma. “Sono nato che la guerra era appena finita. Non è cambiato molto”Bologna, 22 aprile 2026 – Il magnetismo dell'eterno ragazzo di Monghidoro non conosce ostacoli né limiti di tempo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sal Da Vinci ospite a Stories. VIDEO; Morandi live a Roma, Sal Da Vinci sul palco per un duetto speciale - Video; Io e te accussì: il balletto travolgente di Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci e Corsi infiamma il web verso l’Eurovision; Se mio figlio si fosse salvato dalla meningite, avrei smesso di cantare. Ho chiesto una grazia alla Madonna ma la dottoressa mi ha... Sal Da Vinci ospite di Gianni Morandi a Roma: «Eurovision un viaggio di amore per l’Italia»(askanews) – Sal Da Vinci è stato l’ospite a sorpresa al concerto di Gianni Morandi Palazzo dello Sport a Roma di ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’Eurovision Song Contest, ... amica.it Sal Da Vinci, duetto da brividi al concerto di Gianni Morandi. Poi la ‘benedizione’: Si merita tuttoGrande sorpresa durante il C’era un ragazzo tour 2026 di Gianni Morandi: sul palco di Roma è arrivato come ospite Sal Da Vinci. Ecco cosa è successo. libero.it "Sarà per sempre sì", Sal Da Vinci in concerto a Trasacco: appuntamento a settembre Classe 1976 Comitato feste Patronali Trasacco - facebook.com facebook