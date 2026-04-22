Sal Da Vinci ospite di Gianni Morandi a Roma | Eurovision un viaggio di amore per l'Italia

Da amica.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, durante il concerto di Gianni Morandi al Palasport di Roma, è stato ospite a sorpresa Sal Da Vinci. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione dei presenti, senza annunci precedenti. La serata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di pubblico e artisti che si sono alternati sul palco. Nessun altro dettaglio sulla durata o sulle modalità dell’intervento è stato reso noto.

(askanews) – Sal Da Vinci è stato l’ospite a sorpresa al concerto di Gianni Morandi Palazzo dello Sport a Roma di ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’Eurovision Song Contest, tra una prova e l’altra a Vienna è riuscito a tornare a Roma per condividere il palco con Gianni Morandi sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì. Copyright 2023 © Tutti i diritti riservati. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 R.E.A. di Milano 1524326 Capitale sociale € 270.000.000,00 .🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Sal Da Vinci ospite di Gianni Morandi a Roma: «Eurovision un viaggio di amore per l’Italia»

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