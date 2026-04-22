Il duetto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci a Roma

A Roma, il concerto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci ha attirato numerosi fan, che hanno riempito l’auditorium di entusiasmo. Durante la serata, i due artisti si sono esibiti con successi noti, ricevendo calorosi applausi dal pubblico presente. La performance ha visto momenti di interazione e canzoni che hanno coinvolto gli ascoltatori, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Emozioni e applausi tra i fan in visibilio al concerto romano dell'eterno ragazzo. I due artisti sulle note di 'Occhi di ragazza'.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il duetto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci a Roma Sanremo 2026 - Luchè e Gianluca Grignani cantano Falco a metà Notizie correlate Gianni Morandi si congratula con Sal Da Vinci: "Ha meritato, è forte"Con un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali, Gianni Morandi si è voluto congratulare con Sal Da Vinci per la vittoria al festival di... Tredici Pietro a Domenica In: a Sanremo Gianni Morandi non voleva fare il duetto. “È tutta la vita che scappi da me, sei matto?”Bologna, 6 marzo 2026 – Tredici Pietro, nome d'arte per Pietro Morandi, è apparso, come anche durante tutte le serate del Festival, solare e genuino... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gianni Morandi show a Milano, a sorpresa arriva Tredici Pietro: il duetto dopo Sanremo; Gianni Morandi incorona Sal Da Vinci: il duetto sold out che fa sognare i fan. Poi le parole: Merita tutto; Gianni Morandi show a Milano, a sorpresa arriva Tredici Pietro: il duetto dopo Sanremo; Gianni Morandi: Temevo dicessero raccomandato a Pietro a Sanremo 2026. Ma lui ha detto: non mi frega niente. Il duetto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci a RomaIl duetto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci a Roma Emozioni e applausi tra i fan in visibilio al concerto romano dell'eterno ragazzo. I due artisti sulle note di 'Occhi di ragazza' ... ilrestodelcarlino.it Sal Da Vinci, duetto da brividi al concerto di Gianni Morandi. Poi la ‘benedizione’: Si merita tuttoIl C’era un ragazzo tour 2026 dell’iconico Gianni Morandi continua a regalare emozioni e momenti indimenticabili. Nella tappa del 21 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, uno degli appuntamenti più ... libero.it Radio1 Rai. . #Musica Tappa romana del tour, appena iniziato, di #GianniMorandi. Sul palco l'artista 81enne ha ripercorso la sua carriera, ha ospitato Sal Da Vinci e reso omaggio ad amici come Lucio Dalla. "Non sono eterno - dice dal palco - ma voglio vivere - facebook.com facebook C’è chi brucia le fotografie e chi infiamma gli ascolti! La puntata speciale di #AffariTuoi, con Jovanotti e Gianni Morandi, raggiunge numeri record: 27,5% e 5.444.000 spettatori su Rai 1. #LaRuotaDellaFortuna si ferma al 22,8% e 4.5 mln #AscoltiTv #Stefano x.com