Saipem punta Hormuz | Chance per ricostruire

Saipem ha annunciato la sua intenzione di espandersi nella regione di Hormuz, considerando questa mossa come un’opportunità di ricostruzione. Dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, il titolo dell’azienda ha registrato un aumento significativo in Piazza Affari. L’aumento è stato influenzato anche dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato, che ha parlato delle prospettive future del business e delle strategie di crescita dell’azienda nella zona.

Il mercato legge la presenza di Saipem in Medio Oriente come un'opportunità e punta tutto sul titolo che vola a Piazza Affari all'indomani dei conti del primo trimestre, ma soprattutto in seguito alle parole dell'ad Alessandro Puliti (in foto) sul business futuro. Puliti ha spiegato che «non vede al momento un impatto dalla chiusura di Hormuz», e anzi definisce «solida, viva e dinamica» la domanda e le opportunità che arriveranno proprio dall'area oggi colpita dal conflitto. Tanto è bastato agli investitori che hanno ignorato la dichiarazione di un possibile impatto che arriverebbe semmai da un proseguo della guerra fino a giugno: il titolo ha chiuso così a 4,17 euro, in rialzo del 6,45%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Saipem punta Hormuz: "Chance per ricostruire" Notizie correlate Petrobras punta su FlatFish, il drone subacqueo di Saipem per ispezioni fino a 3.000 metri di profonditàRoma, 19 marzo 2026 - Ha superato i test in ambiente controllato il FlatFish, il drone per ispezioni subacquee più avanzate e il monitoraggio di... Ballardini all’Avellino: l’ex Sassuolo punta alla salvezza in una Serie B da ricostruire.Ballardini verso l’Avellino: una caccia alla stabilità in una Serie B in crisi Davide Ballardini è il principale candidato per sedersi sulla panchina...