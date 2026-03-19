Petrobras punta su FlatFish il drone subacqueo di Saipem per ispezioni fino a 3.000 metri di profondità

Il 19 marzo 2026, a Roma, Saipem ha annunciato che il suo drone subacqueo FlatFish ha superato con successo i test in ambiente controllato. Il dispositivo è progettato per ispezioni marine e può operare fino a 3.000 metri di profondità. Petrobras ha deciso di utilizzare il FlatFish per le sue attività di monitoraggio e manutenzione nelle aree offshore.

Roma, 19 marzo 2026 - Ha superato i test in ambiente controllato il FlatFish, il drone per ispezioni subacquee più avanzate e il monitoraggio di strutture complesse sottomarine a grandi profondità sviluppato da Saipem, e richiesto nel 2023 da Petrobras, una compagnia brasiliana di ricerca, estrazione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio con sede a Rio de Janeiro. Autonomia di missione e qualità dei dati. Negli ultimi test sono state verificate le funzionalità previste alla firma del contratto con la compagnia brasiliana che chiedeva una certa autonomia di missione, una migliore qualità dei dati, standard tecnici e operativi specifici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Petrobras punta su FlatFish, il drone subacqueo di Saipem per ispezioni fino a 3.000 metri di profondità Articoli correlati Taglio del nastro per “Quirinale”, la nuova nave oceanografica effettua rilievi fino a 10.000 metri di profonditàUna protagonista tutta italiana delle attività di ricerca tra i ghiacci dei mari nordici. Allerta meteo in Umbria: piogge intense e neve fino ai 1.000 metriPiogge molto importanti durante la notte in Umbria e quota neve in calo fin sui 1.