Ballardini all’Avellino | l’ex Sassuolo punta alla salvezza in una Serie B da ricostruire

Davide Ballardini si trasferisce all’Avellino dopo aver lasciato il suo ruolo precedente, spinto dalla volontà di aiutare la squadra a evitare la retrocessione in una Serie B segnata da molte difficoltà. Il tecnico ex Sassuolo ha già iniziato a lavorare con il club campano, che ha deciso di puntare su di lui per risollevare le sorti della squadra. La società irpina cerca di risollevarsi, avendo già cambiato otto allenatori in questa stagione.

Ballardini verso l'Avellino: una caccia alla stabilità in una Serie B in crisi. Davide Ballardini è il principale candidato per sedersi sulla panchina dell'Avellino, club alla ricerca del suo nono allenatore stagionale in Serie B. La decisione, seguita all'esonero di Raffaele Biancolino, riflette una situazione di profonda instabilità tecnica che affligge il campionato cadetto, con ben nove cambi di guida tecnica registrati finora. Una panchina maledetta: l'Avellino e la sua instabilità. L'Avellino si trova in una situazione delicata, con una squadra a -3 dalla zona playout e un'urgenza di invertire la rotta.