A Sabaudia, un uomo di 36 anni proveniente da Rimini è stato denunciato per truffa. La persona si sarebbe spacciata come la figlia di un 68enne, riuscendo così a farsi bonificare circa 3.500 euro. La truffa è stata scoperta e segnalata alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sui fatti.

È scattato un deferimento per truffa a Sabaudia, dove un uomo di 36 anni residente in provincia di Rimini è stato identificato come presunto responsabile. L’uomo avrebbe raggirato una persona del posto, inducendola a versare denaro con l’inganno. Le indagini e la scoperta della truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è conclusa nella mattinata di mercoledì scorso, dopo una rapida attività investigativa. Tutto è partito dalla denuncia presentata da un uomo di 68 anni residente a Sabaudia, che si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato vittima di una truffa. Il modus operandi dell’indagato L’indagine ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: l’indagato avrebbe contattato la vittima tramite una piattaforma di messaggistica, fingendosi la figlia di quest’ultima.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sabaudia, così si è finto figlia di un 68enne e si è fatto bonificare 3500 euro: denunciato

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