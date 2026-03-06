Finto bancario si fa versare 1.500 euro Denunciato per truffa ai danni di una 51enne

A inizio dicembre, un uomo si è spacciato per un dipendente di banca e ha convinto una donna di 51 anni a effettuare un bonifico di oltre 1.500 euro. La vittima, ignara del raggiro, ha versato il denaro e successivamente ha denunciato l’accaduto. L’uomo è stato identificato e denunciato per truffa.

A inizio dicembre si era finto un dipendente di banca per poi raggirare un'ignara portorecanatese e convincerla con l'inganno a effettuare un bonifico di oltre 1.500 euro sul suo conto corrente. A quel punto la donna si è rivolta ai carabinieri di Porto Recanati e alla fine il malfattore è stato rintracciato e denunciato. A finire nei guai un uomo di 58 anni, residente a Casandrino, in provincia di Napoli, e già noto alle forze dell'ordine. L'indagine è partita a seguito della denuncia presentata da una 51enne, residente in città. Il 2 dicembre l'uomo si era spacciato per un dipendente di un noto istituto di credito, con l'intento di truffare la donna.