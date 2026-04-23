Walter Sabatini ha commentato la recente polemica tra l’allenatore e l’ex tecnico, sottolineando che, se da un lato Gasp è considerato un ottimo allenatore, ha avuto problemi di comunicazione. Sabatini ha espresso chiaramente il suo punto di vista, parlando di comportamenti negativi da parte di Gasp in ambito comunicativo. La discussione riguarda quindi sia le capacità tecniche che le modalità di relazione pubblica tra le due figure.

Lo conosciamo bene, Walter Sabatini non ha peli sulla lingua e anche stavolta ha deciso di esporsi sulla lite Gasp-Ranieri, prendendo una posizione piuttosto netta. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Le parole di Sabatini. Interrogato sulla possibilità che il Gasp e Sir Claudio lavorino ancora insieme, l’es ds di Roma e Salernitana non ha dubbi: “Non lo faranno. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. Il terzo incomodo è Massara, è lui il ds della Roma e va trattato con rispetto. Gasp è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabatini: “Gasp è un ottimo allenatore, ma sul piano comunicativo ha fatto cose pessime”

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