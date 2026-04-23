Russia alla Biennale pressing del Consiglio d’Europa

Le discussioni sulla presenza della Russia alla 61ª Biennale d’arte di Venezia continuano a suscitare polemiche tra i membri del Consiglio d’Europa. Alcuni chiedono che venga revocata la partecipazione del paese governato da un presidente in carica, mentre altri evidenziano la necessità di rispettare le decisioni ufficiali dell’evento. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con diverse opinioni espresse sulla partecipazione russa alla manifestazione culturale.

La polemica «Scandalosa», per il presidente della Commissione cultura Jensen, la decisione di permettere alla Russia di riaprire il suo padiglione La polemica «Scandalosa», per il presidente della Commissione cultura Jensen, la decisione di permettere alla Russia di riaprire il suo padiglione Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Non si placano le polemiche sulla partecipazione della Russia alla 61a Biennale d’arte di Venezia. A richiedere la revoca della decisione di far partecipare il paese guidato da Putin, oltre al congelamento dei fondi Ue all’istituzione,...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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