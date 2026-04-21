VIDEO| In corsa contro la fibrosi cistica | la catena di solidarietà Run4Hope 2026 in piazza della Marina

In piazza della Marina si è svolta una tappa della staffetta di solidarietà “Run4Hope 2026”, organizzata dalla fondazione dedicata alla ricerca sulla fibrosi cistica. L’evento si inserisce in una corsa collettiva finalizzata a sensibilizzare e raccogliere fondi per la lotta contro questa malattia genetica. La manifestazione coinvolge atleti e volontari, che si alternano lungo un percorso prestabilito per sostenere la causa.

Ha fatto tappa anche in piazza della Marina la staffetta di solidarietà “Run4Hope 2026” promossa dall’omonima fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Un vero e proprio passaggio di testimone simbolico quello avvenuto davanti alla capitaneria di porto che ha ospitato il particolare Giro.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Run4Hope Massigen, a Palermo gara di solidarietà a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cisticaTorna in Sicilia la Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale che si svolge in contemporanea in venti regioni dal 18 al 26 aprile. Valtecne sostiene la ricerca sulla fibrosi cisticaValtecne - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - sostiene la... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Run4Hope, staffetta podistica di solidarietà. VIDEO| In corsa contro la fibrosi cistica: la catena di solidarietà Run4Hope 2026 in piazza della MarinaHa fatto tappa anche in piazza della Marina la staffetta di solidarietà Run4Hope 2026 promossa dall’omonima fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Un vero e proprio passaggio di testimone ... ilpescara.it Pescara: Run4Hope, corriamo insieme per combattere la Fibrosi CisticaLa Capitaneria di Porto di Pescara è stata anche quest'anno tra le tappe della campagna nazionale Run4Hope, iniziativa a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Un Giro d'Ita ... rete8.it