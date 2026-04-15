Il cortometraggio di animazione intitolato “Rukeli” di Alessandro Rak si è aggiudicato un posto tra i cinque finalisti alla competizione dei Nastri d’Argento 2026 dedicata ai cortometraggi. La selezione ufficiale è stata annunciata recentemente, confermando la presenza del film nella rosa dei candidati per questa categoria. La premiazione si terrà nel corso della prossima cerimonia, prevista per i primi mesi dell’anno successivo.

Tempo di lettura: 3 minuti “Rukeli” è ufficialmente nella cinquina finalista dei corti di animazione per i Nastri d’Argento 2026. Il corto di animazione di Alessandro Rak, nato nell’ambito dei laboratori dell’associazione chi rom e.chi no, realizzati con il coinvolgimento attivo di un gruppo di adolescenti rom e napoletani, scritto da Emma Ferulano e Biagio Di Bennardo, prodotto da AntropicA, co-produzione Sideways Studios, Film i Väst, in associazione con Mad Entertainment, in collaborazione con Rai Cinema, con il supporto della Film Commission Regione Campania è la storia del pugile sinto che prese a pugni il nazismo e non solo. È anche simbolo di resistenza contro ogni forma di oppressione e discriminazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Rukeli” di Alessandro Rak tra i finalisti ai Corti d’Argento 2026:

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