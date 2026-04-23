Rudiger Juventus novità sul difensore tedesco | il rinnovo con il Real Madrid è sempre più vicino La situazione

Il difensore tedesco del Real Madrid si avvicina al rinnovo contrattuale con il club spagnolo, secondo le ultime notizie. La Juventus, nel frattempo, sta considerando altri giocatori per rafforzare la linea difensiva. La trattativa tra il calciatore e il Real Madrid è in fase avanzata, mentre la società bianconera monitora eventuali alternative sul mercato.

di Luca Fioretti Rudiger Juventus, il difensore è vicino al rinnovo con il Real Madrid con la dirigenza bianconero che valuta altri profili per la retroguardia. La Juventus cerca rinforzi mirati per il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza è reperire un profilo di spessore per la retroguardia, capace di guidare i compagni in campo con grande leadership. Nelle scorse settimane sono emersi insistenti rumors legati a Antonio Rudiger. Come riportato da Matteo Moretto, il difensore è al centro di numerose voci di calciomercato, tuttavia le ultime verifiche confermano che non rappresenta una priorità per il club bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rudiger Juventus, novità sul difensore tedesco: il rinnovo con il Real Madrid è sempre più vicino. La situazione Notizie correlate Rudiger Juventus, novità importanti sul rinnovo di contratto del difensore tedesco con il Real Madriddi Angelo CiarlettaRudiger Juventus, arrivano novità importanti sul rinnovo di contratto del centrale difensivo tedesco con il Real Madrid. Rudiger Juventus, il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rudiger Juventus, il Real Madrid è al lavoro per rinnovare il contratto del centrale di difesa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rudiger-Juve, affare sfumato? Arriva una notizia che complica la trattativa; Rudiger edges closer to ruining Juventus summer plans for him; Diego Rico contro Rudiger: Devo chiedergli scusa per essere vivo? Non posso perdonarlo; È meglio che non parlo: Rudiger reagisce dopo l'intensa partita contro il Bayern. Rudiger alla Juventus, ci sono novità: svelato il futuro del tedescoRudiger alla Juventus - Mancano poco meno di 72 ore al fischio d'inizio di Juventus-Bologna, gara valida per la 33^ ... fantamaster.it Calciomercato, Rudiger-Juventus: è arrivata la frenata decisiva?Le voci circolate nell'ultimo periodo che vedevano Rudiger vicino ai bianconeri vengono smorzate direttamente dal centrale difensivo. derbyderbyderby.it Chi mi piacerebbe per la #juventus: -Lewa -Bernardo -Moreira -Trafford in prestito con diritto difensori non lo so, senesi e muharemovic erano i preferiti, adesso non saprei veramente. stones e rudiger sono sempre infortunati. Gabriel mi sembra troppo azzarda x.com Rudiger alla Juventus, ci sono novità Svelato il futuro del tedesco https://bit.ly/4vIasPN - facebook.com facebook