Rudiger Juventus novità importanti sul rinnovo di contratto del difensore tedesco con il Real Madrid

Nuove informazioni sono state rese note riguardo al rinnovo contrattuale del difensore tedesco attualmente in forza al Real Madrid. Le trattative tra il giocatore e la società continuano, senza ancora essere ufficializzate. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulla durata o sulle condizioni del nuovo accordo. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da entrambe le parti.

di Angelo Ciarletta Rudiger Juventus, arrivano novità importanti sul rinnovo di contratto del centrale difensivo tedesco con il Real Madrid. Gli ultimi aggiornamenti. La Juve monitora con estrema attenzione il mercato dei colpi a parametro zero e dei profili in uscita per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la strategia della dirigenza è definita: costruire una rosa in grado di competere per i massimi traguardi già l’anno prossimo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’idea è quella di inserire elementi pronti all’uso nello scacchiere di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rudiger Juventus, novità importanti sul rinnovo di contratto del difensore tedesco con il Real Madrid Notizie correlate Rudiger Juventus, il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco. Che cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rudiger Juventus, il Real Madrid è al lavoro per rinnovare il contratto del centrale di difesa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rudiger-Juve, affare sfumato? Arriva una notizia che complica la trattativa; Rudiger edges closer to ruining Juventus summer plans for him; Diego Rico contro Rudiger: Devo chiedergli scusa per essere vivo? Non posso perdonarlo; Mazzata Juventus, salta l’operazione voluta da Spalletti: tutto da rifare. Rudiger alla Juventus, ci sono novità: svelato il futuro del tedescoRudiger alla Juventus - Mancano poco meno di 72 ore al fischio d'inizio di Juventus-Bologna, gara valida per la 33^ ... fantamaster.it Rudiger verso il no alla Juventus. Pronto un altro anno con il Real MadridAntonio Rudiger si allontana dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte il difensore del Real Madrid sarebbe orientato a restare in Spagna per un'altra stagione, accettando ... tuttojuve.com Chi mi piacerebbe per la #juventus: -Lewa -Bernardo -Moreira -Trafford in prestito con diritto difensori non lo so, senesi e muharemovic erano i preferiti, adesso non saprei veramente. stones e rudiger sono sempre infortunati. Gabriel mi sembra troppo azzarda x.com Rudiger alla Juventus, ci sono novità Svelato il futuro del tedesco https://bit.ly/4vIasPN - facebook.com facebook