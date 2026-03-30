Il Real Madrid sta attualmente trattando il rinnovo del contratto del difensore tedesco. Secondo fonti vicine al club, si stanno discutendo i termini del nuovo accordo, senza ancora aver raggiunto un'intesa definitiva. Il giocatore, arrivato dal club italiano, è al centro delle negoziazioni per prolungare la propria permanenza con i blancos. La trattativa prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali pubblicati.

Rudiger Juventus, il Real Madrid è al lavoro per rinnovare il contratto del centrale di difesa. Ecco che cosa sta succedendo. La Juve resta spettatrice interessata delle dinamiche che coinvolgono i top player internazionali per rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il Real Madrid è pronto ad avviare i colloqui ufficiali per cercare di prolungare il contratto di Antonio Rudiger, difensore centrale nel mirino bianconero. MERCATO JUVE LIVE L’intenzione del club spagnolo è quella di estendere il vincolo con il calciatore tedesco fino al 2027. Tuttavia, la trattativa non appare scontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rudiger Juventus, il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco. Che cosa sta succedendo

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