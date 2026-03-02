Furto al mercato di Via Arpi | smontata e rubata la porta del bagno appena installata

Nel mercato di via Arpi a Foggia è stato commesso un furto che ha interessato il bagno appena ristrutturato. La porta, installata di recente dopo un precedente furto, è stata smontata e rubata durante la notte. La situazione ha generato preoccupazione tra i commercianti e i frequentatori del mercato, che si trovano a fare i conti con continui atti vandalici e furti nella zona.

Non c'è pace per il bagno del mercato di via Arpi, a Foggia. La porta, installata da poco dopo un precedente furto, è stata nuovamente smontata e portata via nel corso della notte. Come già accaduto in passato, ignoti non si sono limitati a danneggiare l'ingresso, ma hanno rimosso completamente.