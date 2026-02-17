Rubano furgone durante i lavori per il terremoto | coppia nei guai

Il furto di un furgone durante i lavori di emergenza post-terremoto ha portato all’arresto di una coppia di romeni, accusata di aver rubato il mezzo il 26 giugno a Castelraimondo. I carabinieri della cittadina marchigiana hanno individuato e denunciato i due uomini, di 39 e 34 anni, residenti in provincia di Caserta, dopo aver trovato il veicolo abbandonato in un'area isolata.

Sono stati identificati e denunciati. Il mezzo di proprietà di una ditta I due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat Scudo, di proprietà di una ditta impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma, con sede legale a Ferrara. Il danno economico subito dall'azienda è di circa 4.000 euro. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it Prima gli rubano il cellulare, poi chiedono soldi per restituirlo: due 20enni nei guaiDue giovani di 20 anni sono stati coinvolti in un episodio di furto e estorsione. Leggi anche: Rubano uno scooter per smembrarne i componenti: nei guai due sedicenni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rubano i regali a una bimba di 5 anni durante la festa: l'indignazione sui social; Brindisi, rubano furgoncino della Valtur New Basket: poliziotto fuori servizio lo ritrova per caso a Lecce; Lascia furgone aperto e gli rubano 2 mila euro, indagini in corso a Latina; Rubato il furgone del settore giovanile della New Basket: poliziotto fuori servizio lo ritrova. Rubano furgone durante i lavori per il terremoto: coppia nei guaiI carabinieri di Castelraimondo, nelle Marche, hanno denunciato all'autorità giudiziaria due cittadini romeni di 39 e 34 anni, residenti in provincia di Caserta, per il furto di un autocarro avvenuto ... casertanews.it Gli rubano l’attrezzatura dal furgone mentre è in palestraBrutta sorpresa l'altra sera a Cossato. Gli rubano l'attrezzatura dal furgone mentre è in palestra. Sul posto i carabinieri ... laprovinciadibiella.it LEGGI QUI: https://primadituttomantova.it/cronaca/rubano-in-una-casa-di-suzzara-e-nascondono-il-bottino-in-un-furgone-parcheggiato-coppia-di-ladri-incastrata/ facebook