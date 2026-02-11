In trasferta per rubare in un centro commerciale in 3 nei guai

Tre persone di Scafati finiscono nei guai dopo aver tentato di rubare in un centro commerciale in provincia di Caserta. I tre, un nucleo familiare, sono stati arrestati e ora chiedono di essere messi alla prova. La polizia li ha sorpresi mentre cercavano di portare via della merce.

Imputati per il furto in un centro commerciale in provincia di Caserta, tre componenti di un nucleo familiare di Scafati chiedono la messa alla prova. Si tratta di madre, figlio e fidanzata di quest'ultimo. I tre furono beccati - un anno fa - a rubare da alcuni negozi capi di abbigliamento.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Caserta CentroCommerciale Sorpresi a rubare nel parcheggio del centro commerciale, ladri in fuga presi dalla Polizia La polizia ha catturato una coppia di ladri sorpresi a rubare nel parcheggio di un centro commerciale a Mirandola. Tentano di rubare in un centro commerciale e aggrediscono il personale di sicurezza a Rimini, arrestati Due tunisini sono stati arrestati ieri sera al centro commerciale di Rimini, accusati di aver tentato di rubare e di aver aggredito un vigilante. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Caserta CentroCommerciale Argomenti discussi: In trasferta per rubare in un centro commerciale, in 3 nei guai; Sant'Antonio Abate, furti in appartamento: carabinieri arrestano 38enne; Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uomini; Contrasto ai reati in materia di stupefacenti: 2 arresti dei Carabinieri -. In trasferta da Boscoreale per rubare in un appartamentoIn trasferta da Boscoreale per rubare in un appartamento. È accaduto a Sant'Antonio Abate dove i carabinieri hanno arrestato Luigi Ametrano Verdura, 38enne di Boscoreale già noto alle forze ... lostrillone.tv San Giorgio a Cremano: sequestrato kit per furtiVengono in trasferta e i carabinieri li fermano dopo un inseguimento ... msn.com In trasferta da #Boscoreale per rubare in un appartamento. Scatta l'arresto ed è caccia al complice >>> IL NOME - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.