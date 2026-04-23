Rubano la carrozzina a un'insegnante con disabilità a Milano la polizia la ritrova e denuncia un 31enne

A Milano, la polizia ha recuperato la carrozzina sottratta il 15 aprile a un’insegnante con disabilità. La stessa carrozzina era stata rubata in un’area pubblica e successivamente ritrovata dalla polizia, che ha anche denunciato un uomo di 31 anni coinvolto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza di persone con disabilità e sull’efficacia delle forze dell’ordine nel recupero di beni rubati.