MBDA La Spezia | trionfo Uilm alle RSU il sindacato guida la crescita

Alle recenti consultazioni elettorali presso lo stabilimento MBDA di La Spezia, la Uilm ha ottenuto la metà dei seggi disponibili nella rappresentanza sindacale unitaria. La vittoria permette al sindacato di guidare le future attività e decisioni all’interno dello stabilimento. La composizione elettorale mostra una prevalenza evidente della Uilm rispetto alle altre sigle presenti. La consultazione ha coinvolto i lavoratori che hanno espresso la loro preferenza attraverso il voto.

La rappresentanza sindacale nello stabilimento MBDA di La Spezia vede una netta prevalenza della Uilm, che dopo le recenti consultazioni elettorali ha ottenuto la metà dei seggi della RSU. Il risultato, che vede l’affluenza dei lavoratori attestarsi all’80 per cento su un totale di 278 voti validi, consolida il ruolo dell’organizzazione come primo sindacato all’interno della filiale spezzina, specializzata nei sistemi missilistici. Il consolidamento della Uilm e i nuovi volti nella rappresentanza. Le dinamiche interne al comparto della difesa a La Spezia hanno la Uilm conquistare 3 seggi su un totale di 6 disponibili per la Rappresentanza Sindacale Unitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MBDA La Spezia: trionfo Uilm alle RSU, il sindacato guida la crescita Notizie correlate Baglietto, trionfo Uilm alle elezioni RSU: vince il pragmatismoLe urne del cantiere Baglietto hanno parlato, confermando una netta preferenza per la linea della Uilm nelle elezioni della Rappresentanza Sindacale... SIMAM, trionfo UILM in Val d’Agri: voto unanime per la RSUI lavoratori della SIMAM, realtà fondamentale per il ripristino ambientale e parte integrante del Gruppo ACEA, hanno sancito la propria fiducia nella...